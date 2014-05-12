Кабмин хочет выпустить гособлигации на $2,16 млрд для погашения газовых долгов

Кабинет министров Украины рассматривает возможность выпуска государственных облигаций на сумму 2,160 млрд долл. для погашения долга НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный в Украину российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе брифинга в Кабинете министров министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Если российская сторона готова продолжить до конца года цену в 268 долл. за тысячу кубометров, мы погасим долг сразу же», - сказал Шлапак.

При этом, говоря об источниках средств, Шлапак подчеркнул: «В бюджете уже предусмотрена сумма, которую мы могли бы привлечь. Речь идет о выпуске облигаций на сумму 2,160 млрд долл. Это то, чем мы можем рассчитаться».

По словам министра, речь идет о правительственных облигациях. «Это старая схема, когда мы своими облигациями пополняем уставной капитал «Нафтогаза», он их продает на открытом рынке, получает средства и этими средствами рассчитывается», - сказал Шлапак.

Он также назвал «политической» выставленную Украине цену в 485 долл. за газ со стороны «Газпрома».

«Мы не принимаем цену в 485 долл. за газ и считаем ее политической», - сказал Шлапак.

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Как сообщал УНИАН, «Газпром» с апреля решил отменить все льготы на поставку газа Украине, объяснив это тем, что украинский партнер не выполняет достигнутые договоренности относительно погашения задолженности за поставки газа. В результате этого цена на российский газ с апреля 2014 года увеличилась до 485 долл. за тысячу кубометров с 268,5 долл. в первом квартале этого года.

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Украина признает наличие долга в 2,2 млрд долл. за поставки газа, осуществлявшиеся до 1 апреля 2014 года, и готова оплатить его в 10-дневный срок только после снижения «Газпромом» цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров.

«Нафтогаз» уже начал предарбитражную процедуру подачи иска к «Газпрому» о пересмотре цены на газ. У сторон до 28 мая 2014 года есть время достичь мирового соглашения.

В то же время в начале мая «Газпром» заявил о том, что долг Украины за потребленный газ вырос до 3,5 млрд долл. С июня 2014 года Россия вводит режим предоплаты за поставленный Украине газ.