Решение о выпуске НДС-облигаций примут в ближайшие две недели

Кабинет министров Украины в ближайшие две недели намерен принять решение о выпуске облигаций внутреннего государственного займа для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС-облигаций) на сумму не более 16,4 млрд грн и завершить процесс выпуска бумаг к середине июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе брифинга в Кабмине министр финансов Александр Шлапак.

«Мы планируем на ближайшем заседании на этой неделе или на следующей неделе принять решение. Общий «потолок» выпуска облигаций – так, как мы и договаривались с МВФ, - не превышает 16,4 млрд грн. Это тот долг, который сложился на 1 января 2014 года, - сказал министр. - По нашим оценкам, мы хотели бы до середины июня завершить процесс (выпуска облигаций - УНИАН), полностью, чтобы все, что мы соберем в сумме до 16,4 млрд грн, передать бизнесу, чтобы они могли воспользоваться ценными бумагами».

Вместе с тем, Шлапак не назвал условий выпуска бумаг, сославшись на предмет обсуждения в правительстве, но отметил, что Налоговая ведет работу по реестру потенциальных держателей акций. «Вероятно, мы будем выпускать (облигации) траншами, чтобы не взорвать рынок. На первый транш уже «насобирали», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о возможности выпуска НДС-облигаций. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах.Первый выпуск бумаг прогнозировался уже до конца апреля на условиях аналогичных выпусков 2004 и 2008 годов.

Однако позднее министр финансов Украины Александр Шлапак сообщил, что выпуск перенесен на середину мая. Представители бизнеса уже обратились в Кабмин с просьбой установить купон по таким облигациям на уровне 10% и предоставить владельцам НДС-облигаций право использовать бумаги в качестве залога по кредитам и операциям прямого РЕПО.

По оценкам МВФ, предельный объем выпуска НДС-облигаций может составить 16,7млрд грн.

