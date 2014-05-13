Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

Индекс Dow Jones - важнейший показатель деловой активности в США - вырос на 112,13 пункта (0,68%) до отметки 16695,47 пункта, достигнув таким образом нового исторического максимума. Индекс S&P 500 (включает 500 самых крупных компаний американского рынка) также обновил рекорд, прибавив 18,17 пункта (0,97%) и достигнув отметки 1896,65 пункта, передает Прайм. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 71,99 пункта (1,77%) до отметки 4143,86 пункта.

На торгах рост продемонстрировали, в первую очередь, акции высокотехнологичных компаний - Netflix, Facebook и Amazon. Бумаги сервиса микроблогов Twitter поднялись в цене на 5,9% после того, как банк SunTrust повысил рекомендацию по его бумагам.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала также информация о новой сделке по слиянию и поглощению. Американская продуктовая компания Hillshire Brands сообщила, что покупает конкурента Pinnacle Foods за 6,6 млрд долларов. На этом фоне акции Pinnacle Foods подскочили по итогам торгов на 13,2%, бумаги Hillshire Brands упали на 3,2%.

Между тем важной квартальной отчетности и макроэкономической статистики не поступало. Позднее на этой неделе финансовые результаты обнародуют торговые сети Wal-Mart, Macy's и J.C. Penney.

К настоящему времени финансовые результаты представили уже 90% компаний, входящих в индекс S&P 500. При этом отчетность почти 70% из них оказалась лучше прогнозов.

"В настоящее время на американском фондовом рынке наблюдается позитивный настрой: квартальные корпоративные отчеты пока выходят лучше ожиданий, последняя статистика по экономике также весьма неплохая", - отметил аналитик инвестиционной компании Hargreaves Lansdown Ричард Хантер.

Нефть на торгах в Нью-Йорке подорожала на 0,60 доллара (0,6%). Фьючерсные контракты на ее поставки в июне заключались по цене 100,59 доллара за баррель. Стоимость тройской унции золота установилась на отметке 1295,80 доллара, поднявшись на 8,20 доллара (0,64%).

