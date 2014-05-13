Украинский фондовый рынок начал торги со значительного обвала

Украинский фондовый рынок начал торги вторника со значительного обвала – индекс украинских акций UX по состоянию на 10:50 снизился на 3,41 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

При этом торги проходят на минимальных объемах – общий объем сделок составил 1 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось всего 556 тыс. грн.

Лидером снижения выступили акции «Райффайзен Банка Аваль», снижение по которым превысило 10%.

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В то же время на российском фондовом рынке наблюдается повышение – индекс ММВБ повысился на 1,02%, индекс РТС – на 1,72%. Акции «Сбербанка» повысились на 2,29%, акции «Газпрома» - на 1,34%.