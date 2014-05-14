ЕБРР планирует выпуск облигаций в гривне

Он отметил, что недавняя девальвация гривны подтверждает важность наличия такого инструмента для финансирования украинских предприятий в национальной валюте, передают "Вести".

"Много лет мы потратили на то, чтобы запустить эту инициативу. Теперь она утверждена, необходимо двигаться дальше и ее реализовать", - сказал Чакрабарти.

"Это особенно важно с учетом текущей ситуации: компаниям необходим доступ к финансированию в национальной валюте с учетом того, что сложно работать с другой валютой", - добавил он.

Чакрабарти напомнил, что ЕБРР недавно утвердил программу поддержки оборотного капитала для существующих украинских клиентов на 150 млн евро, которая поможет им сгладить последствия девальвации.