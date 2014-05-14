ЕБРР планирует выпуск облигаций в гривне
04:29, 14 мая 2014Фондовый рынок
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен реализовать на практике продвигаемый им план по выпуску облигаций в гривне, заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти.
ЕБРР
Он отметил, что недавняя девальвация гривны подтверждает важность наличия такого инструмента для финансирования украинских предприятий в национальной валюте, передают "Вести".
"Много лет мы потратили на то, чтобы запустить эту инициативу. Теперь она утверждена, необходимо двигаться дальше и ее реализовать", - сказал Чакрабарти.
"Это особенно важно с учетом текущей ситуации: компаниям необходим доступ к финансированию в национальной валюте с учетом того, что сложно работать с другой валютой", - добавил он.
Чакрабарти напомнил, что ЕБРР недавно утвердил программу поддержки оборотного капитала для существующих украинских клиентов на 150 млн евро, которая поможет им сгладить последствия девальвации.
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