Минфин привлек в госбюджет 2 млрд гривень

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 13 мая, привлекло в госбюджет 1,999 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек средства в результате размещения 3-летних облигаций в национальной валюте под 17% годовых, удовлетворив четыре из четырех поданных заявок инвесторов.

Минфин сообщил, что объем госдолга соответствует Бюджетному кодексу и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

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Как сообщал УНИАН, Минфин провел в мае один аукцион по размещению ОВГЗ, в ходе которого привлек в госбюджет 246,6 млн грн. В мае Минфин планирует провести еще два ОВГЗ-аукциона - 20 и 27 мая.

По оперативным данным Госказначейства на 12 мая, с начала года в госбюджет поступило 54,6 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 21,048 млрд грн, на обслуживание госдолга — 12,48 млрд грн.

По состоянию на 12 мая объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 288,178 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 174,810 млрд грн, в собственности банков — 86,502 млрд грн, нерезидентов — 16,129 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.