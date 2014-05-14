Фонд госимущества готовит к продаже Днепродзержинскую ТЭЦ

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к продаже 93,055% госпакета акций Днепродзержинской теплоэлектроцентрали, говорится в официальном издании Фонда госимущества "Ведомости приватизации" от 14 мая т.г.

В соответствии с действующим законодательством, ФГИУ предлагает потенциальным покупателям принять участие в разработке конкурсных условий продажи данного госпакета акций.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года ФГИУ принял решение о продаже находящихся в госсобственности акций ряда ТЭЦ, в том числе и Днепродзержинской.

На продажу планировалось выставить 101 млн 638 тыс. акций ПАО «Днепродзержинская ТЭЦ» (номинальная стоимость одной акции 0,25 грн).

В апреле 2013 г. «Нафтогаз Украины» передал Фонду госимущества 100% акций Днепродзержинской теплоэлектроцентрали.