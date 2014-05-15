Первый выпуск НДС-облигаций составит 5-7 млрд гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус.

«По НДС-облигациям решение будет вынесено на обсуждение правительства уже на этой неделе. Мы 100% готовы к администрированию, – сказал Билоус. – Первый транш (выпуска облигаций – УНИАН) может составить 5-7 млрд грн».

При этом Билоус отметил, что предварительно бумаги будут пятилетними с купоном в 10%. «Два раза купон и два раза погашения по 10% в год. То есть пятилетние облигации, – сказал Билоус. – С Нацбанком раздумываем по поводу рефинансирования этой ценной бумаги, это должно быть обязательно. Эта бумага будет иметь свою ликвидность на рынке и свою цену. И уже держатель бумаги сможет понести ее в банк и рефинансировать или, если будет рынок, он сможет ее продать как обычную ОВГЗ».

Также, по словам Билоуса, предварительный реестр предприятий, готовых получить НДС-облигации, уже составлен и в ближайшее время будет утвержден руководством Министерства финансов.

Как сообщал УНИАН, ранее министр финансов Украины Александр Шлапак говорил, что Кабинет министров Украины в ближайшие две недели намерен принять решение о выпуске облигаций внутреннего государственного займа для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС-облигаций) на сумму не более 16,4 млрд грн и завершить процесс выпуска бумаг к середине июня.

Вместе с тем, Шлапак не называл условий выпуска бумаг, сославшись на предмет обсуждения в правительстве, но отмечал, что налоговая ведет работу по реестру потенциальных держателей акций.

В конце февраля 2014 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил овозможности выпуска НДС-облигаций. Он подчеркивал, что речь идет не о казначейских векселях, а о полноценных внутренних государственных обязательствах. Первый выпуск бумаг прогнозировался уже до конца апреля на условиях аналогичных выпусков 2004 и 2008 годов. Однако позднее министр финансов Украины Александр Шлапак сообщил, что выпуск перенесен на середину мая. Представители бизнеса уже обратились в Кабмин с просьбой установить купон по таким облигациям на уровне 10% и предоставить владельцам НДС-облигаций право использовать бумаги в качестве залога по кредитам и операциям прямого РЕПО.

По оценкам Международного валютного фонда, предельный объем выпуска НДС-облигаций может составить 16,7 млрд грн.