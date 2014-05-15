Украина разместила пятилетние евробонды на $1 млрд

Украина разместила ранее анонсированные пятилетние евробонды на 1 млрд долл. под гарантии правительства США по ставке купона 1,8% годовых, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

По информации источника, организаторами размещения выступили инвестиционные банки JP Morgan и Morgan Stanley. Первая купонная выплата по бондам запланирована на 16 ноября 2014 года.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению правительства от 8 мая 2014 года Украина заявила о намерении выпустить пятилетние евробонды на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США в соответствие с Соглашением о гарантии заимствований между Украиной и США. Согласно постановлению, срок погашения облигаций – 16 мая 2019 года, при этом процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежегодно 16 ноября и 16 мая, начиная с 16 ноября 2014 года. Планируемая доходность облигаций была выше фактической и определялась на уровне 2,9% годовых.

Решение о выделении Украине 1 млрд долл. в виде кредитных гарантий было поддержано Конгрессом и Сенатом США и оформлено отдельным законом, который был подписан президентом США Бараком Обамой 4 апреля.

Администрация Белого Дома отмечала, что предоставленные средства помогут Украине восстановить экономический и политический баланс.

В середине апреля министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе визита украинской правительственной делегации в Вашингтон подписал соглашение о гарантиях этого заимствования между правительствами Украины и США с Агентством США по международному развитию (USAID).

Предоставление Украине финансовой помощи со стороны США входит в пакет общей финансовой помощи, которую готовы предоставить стране правительства других стран - в частности ЕС и Японии.

Также в начале мая Международный валютный фонд допускал возможность выпуска Украиной до конца 2014 года евробондов на общую сумму 3 млрд долл. По оценкам МВФ, выпуск бумаг может быть осуществлен тремя сериями по 1 млрд долл. каждая.