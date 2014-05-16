НБУ в апреле купил гособлигаций почти на 5 млрд гривень

Национальный банк Украины в апреле текущего года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 4,9 млрд грн, продажу ценных бумаг из своего портфеля НБУ не проводил, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, с начала года регулятор приобрел в собственность гособлигации на 31,2 млрд грн и 5 млн долл. и не проводил операции по продаже ценных бумаг Украины из своего портфеля.

Нацбанк также сообщил, что в апреле не проводил операции по покупке и продаже гособлигаций Украины через механизм двусторонней котировки.

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Согласно сообщению регулятора, по результатам аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма в национальной валюте, проведенных в апреле, в госбюджет поступило 7,1 млрд грн (с начала года - 21,3 млрд грн), в то время как аукционы по размещению ОВГЗ в долларах не состоялись (с начала года - 0,2 млрд долл.). Средневзвешенная доходность ОВГЗ в национальной валюте при их первичном размещении в марте составила 14,16% годовых (с начала года - 13,21%, в долларах - 5%).

Также сообщается, что погашение и уплата доходов по ОВГЗ проводилась своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 28,04 млрд грн, в том числе погашение - 19,09 млрд грн, уплата купонного дохода - 8,96 млрд грн

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в марте текущего года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 4,4 млрд грн и 5 млн долл. По результатам аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма в национальной валюте, проведенных в марте, в госбюджет поступило 3,9 млрд грн.