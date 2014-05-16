Выпуск облигаций на $1 млрд говорит о доверии инвесторов к Украине - Минфин

Министерство финансов Украины осуществило выпуск облигаций на внешних рынках капитала в сумме 1 миллиард долларов США на срок 5 лет под гарантии Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

Выпуск осуществлен 14 мая 2014 года. Это первый выход Украины на рынки заимствований в этом году.

Процентная ставка составила 1,844% годовых, что лишь на 0,28% годовых выше, чем аналогичные заимствования Соединенных Штатов Америки, подчеркивает Минфин.

По данным министерства, подписка на облигации составила 3,4 млрд долларов.

"Такие условия финансирования на международных рынках капитала являются лучшими за всю историю существования нашей страны и является мощным сигналом поддержки сообществом инвесторов изменений в Украине. Эффективная поддержка со стороны США позволила расширить круг инвесторов для Украины и предоставляет возможности создания и построения новой политики внешних заимствований как для государства, так и для корпоративного сектора", - говорится в сообщении Минфина.

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Как сообщал УНИАН, согласно постановлению правительства от 8 мая 2014 годаУкраина заявила о намерении выпустить пятилетние евробонды на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США в соответствие с Соглашением о гарантии заимствований между Украиной и США. Согласно постановлению, срок погашения облигаций – 16 мая 2019 года, при этом процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежегодно 16 ноября и 16 мая, начиная с 16 ноября 2014 года. Планируемая доходность облигаций была выше фактической и определялась на уровне 2,9% годовых.

Решение о выделении Украине 1 млрд долл. в виде кредитных гарантий было поддержано Конгрессом и Сенатом США и оформлено отдельным законом, который был подписан президентом США Бараком Обамой 4 апреля.

Администрация Белого Дома отмечала, что предоставленные средства помогут Украине восстановить экономический и политический баланс.

В середине апреля министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе визита украинской правительственной делегации в Вашингтон подписал соглашение о гарантиях этого заимствования между правительствами Украины и США с Агентством США по международному развитию (USAID).

Предоставление Украине финансовой помощи со стороны США входит в пакет общей финансовой помощи, которую готовы предоставить стране правительства других стран - в частности ЕС и Японии.

Также в начале мая Международный валютный фонд допускал возможность выпуска Украиной до конца 2014 года евробондов на общую сумму 3 млрд долл. По оценкам МВФ, выпуск бумаг может быть осуществлен тремя сериями по 1 млрд долл. каждая.