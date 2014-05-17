Moody's повысило рейтинг Ирландии на две ступени

Как сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте агентства, прогноз установлен как "стабильный", передает Прайм.

Основанием для повышения рейтинга эксперты агентства посчитали высокие темпы восстановления ирландской экономики. Положительную роль, в частности, сыграли снижение уровня безработицы, уменьшение дефицита бюджета и стабилизация экономической ситуации в еврозоне.

Экперты Moody's прогнозируют, что "темпы роста экономики Ирландии превысят средние показатели стран еврозоны в ближайшей и среднесрочной перспективе". "Быстрый рост поддержит продолжающуюся бюджетную консолидацию и стабильное снижение государственного долга", - считают они.

За последние полгода это уже второе повышение рейтинга Ирландии. В январе текущего года Moody's изменило его со спекулятивного уровня "Ва1" до инвестиционного "Baa3".

