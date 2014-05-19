«Укртелеком» привлек 800 млн гривень от размещения облигаций
Компания привлекла средства от размещения ценных бумаг двух серий.
Крупнейший украинский оператор проводной связи «Укртелеком» привлек 800 млн грн от размещения шестилетних облигаций серий Т и V, сообщается в пресс-релизе фондовой биржи ПФТС.
«14 мая 2014 года на фондовой бирже ПФТС состоялось успешное размещение шестилетних облигаций «Укртелекома» серий T и V. Компания привлекла 800 млн грн», - сказано в сообщении.
Согласно пресс-релизу, 17 апреля 2014 года оператор также провел размещение облигаций серии U на сумму 300 млн.
"До конца 2014 года состоится размещение облигаций еще одной серии – серии S объемом 300 млн грн", - отмечают на бирже.
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Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года «Укртелеком» заявил о намерении выпустить четыре серии процентных облигаций на общую сумму 1,4 млрд грн – серии S на сумму 300 млн грн, серии T на сумму 400 млн грн, серии U на сумму 300 млн и серии V на сумму 400 млн грн. Номинальная стоимость ценных бумаг составляет 50 тыс. грн за штуку.
Размещение облигаций планируется провести до 18 марта 2015 года. Процентный доход на первый-четвертый процентные периоды для серий S и T устанавливается в размере 16,5% годовых (2,057 тыс. грн на одну облигацию). Такой же процентный доход устанавливается на первый-шестой процентные периоды для серий U и V.
Погашение облигаций запланировано с 11 по 15 марта 2020 года для облигаций серии S, с 10 по 14 июня 2020 года - для серии T, с 9 по 13 сентября 2020 года - для серии U и с 9 по 13 декабря 2020 года - для серии V.
«Укртелеком» планирует использовать привлеченные средства в полном объеме (100%) на пополнение оборотных средств для обеспечения надежной эксплуатации и повышения эффективности действующей телекоммуникационной сети, строительства и модернизации сетевой инфраструктуры.
Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка Интернета.
Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).