«Укртелеком» привлек 800 млн гривень от размещения облигаций

Крупнейший украинский оператор проводной связи «Укртелеком» привлек 800 млн грн от размещения шестилетних облигаций серий Т и V, сообщается в пресс-релизе фондовой биржи ПФТС.

«14 мая 2014 года на фондовой бирже ПФТС состоялось успешное размещение шестилетних облигаций «Укртелекома» серий T и V. Компания привлекла 800 млн грн», - сказано в сообщении.

Согласно пресс-релизу, 17 апреля 2014 года оператор также провел размещение облигаций серии U на сумму 300 млн.

"До конца 2014 года состоится размещение облигаций еще одной серии – серии S объемом 300 млн грн", - отмечают на бирже.

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Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года «Укртелеком» заявил о намерении выпустить четыре серии процентных облигаций на общую сумму 1,4 млрд грн – серии S на сумму 300 млн грн, серии T на сумму 400 млн грн, серии U на сумму 300 млн и серии V на сумму 400 млн грн. Номинальная стоимость ценных бумаг составляет 50 тыс. грн за штуку.

Размещение облигаций планируется провести до 18 марта 2015 года. Процентный доход на первый-четвертый процентные периоды для серий S и T устанавливается в размере 16,5% годовых (2,057 тыс. грн на одну облигацию). Такой же процентный доход устанавливается на первый-шестой процентные периоды для серий U и V.

Погашение облигаций запланировано с 11 по 15 марта 2020 года для облигаций серии S, с 10 по 14 июня 2020 года - для серии T, с 9 по 13 сентября 2020 года - для серии U и с 9 по 13 декабря 2020 года - для серии V.

«Укртелеком» планирует использовать привлеченные средства в полном объеме (100%) на пополнение оборотных средств для обеспечения надежной эксплуатации и повышения эффективности действующей телекоммуникационной сети, строительства и модернизации сетевой инфраструктуры.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка Интернета.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).