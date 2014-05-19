Украинский фондовый рынок начал неделю с рывка вверх

Украинский фондовый рынок начал новую торговую неделю с рывка вверх – индекс украинских акций UX по состоянию на 13:00 повысился на 3,62% - до 1120,38 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 9,66 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 5,3 млн грн, на срочный рынок – 4,3 млн грн. Среди лидеров роста – акции «Донбассэнерго», Енакиевского метзавода, «Укрсоцбанка».

На российском фондовом рынке также наблюдается рост – индекс ММВБ вырос на 1,20%, индекс РТС – на 1,58%.

В то же время, на европейском фондовом рынке наблюдается снижение – индекс FTSE 100 снизился на 0,65%, индекс Dax – на 0,72%.