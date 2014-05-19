Украинские акции на Варшавской бирже достигли минимума за два месяца

Индикатор стоимости акций украинских эмитентов на Варшавской фондовой бирже WIG Ukraine завершил последнюю неделю на минимальном значении за последние два месяца, оказавшись незначительного выше достигнутого в первой половине марта исторического минимума.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинский индекс за последние пять сессий потерял еще 3,3% (после 2,5% минуса неделей ранее), закрывшись в пятницу на уровне 310,58 пунктов, что всего на 1 пункт выше, чем минимальное значение прошлой недели.

Украинские акции подешевели на фоне позитивной динамики основных индикаторов варшавского рынка, которые прибавили около 1%.

Больше всего на прошлой неделе подешевели акции крупнейшей украинской компании на ВФБ, Kernel (на 8,1%), а также Milkiland (-7,4%) и IMC (-5%).

Из ныне восьми котирующихся на главной площадке украинских компаний подорожали только Astarta (+3,4%), Ovostar Union (+0,31%) и спекулятивный Agroton (+4,5%).

Судоходная компания KDM Shipping сохранила свою капитализацию на уровне прошлой недели.

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Как сообщал УНИАН, в первой половине марта WIG Ukraine на фоне оккупации Крыма Россией обновил свой исторический минимум на уровне около 295 пунктов. Во второй половине месяца к началу апреля индекс отработал часть потерь, поднявшись до около 370 пунктов, но после этого на фоне продолжающейся нестабильной ситуации на юго-востоке Украины продолжил падение. С начала апреля к последнему закрытию индекс потерял уже 16,5%.