Акции «Газпрома» рухнули на фоне неподписания контракта с Китаем

Акции российского холдинга «Газпром» продолжают падение в цене на фоне срыва подписания контракта на поставку газа в Китай.

Так, на Московской бирже акции «Газпрома» уже подешевели на 2,33%, до 144,60 руб. за акцию.

Читайте также«Газпрому» не удалось договориться с Китаем о поставках газа Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Газете.Ru» о том, что контракт на поставку газа из России в КНР не был подписан в ходе визита Владимира Путина в Китай.

В свою очередь, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что холдинг и китайская СNPC продолжат переговоры по газовому контракту в поисках компромисса.