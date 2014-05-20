Акции «Газпрома» рухнули на фоне неподписания контракта с Китаем
16:18, 20 мая 2014Фондовый рынок
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Переговоры между РФ и КНР продолжаются.
Акции "Газпрома" рухнули на недоговоренностях с Китаем / фото УНИАН
Акции российского холдинга «Газпром» продолжают падение в цене на фоне срыва подписания контракта на поставку газа в Китай.
Так, на Московской бирже акции «Газпрома» уже подешевели на 2,33%, до 144,60 руб. за акцию.
Читайте также«Газпрому» не удалось договориться с Китаем о поставках газа Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Газете.Ru» о том, что контракт на поставку газа из России в КНР не был подписан в ходе визита Владимира Путина в Китай.
В свою очередь, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что холдинг и китайская СNPC продолжат переговоры по газовому контракту в поисках компромисса.
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