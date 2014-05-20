Минфин сегодня не захотел продать инвесторам облигации внутреннего займа

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 20 мая, не привлекало средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства.

Минфин оставил без удовлетворения 5 заявок инвесторов на приобретение облигаций в нацвалюте сроком обращения 3 месяца, 2 и 3 года.

Напомним, что Минфин в мае провел два аукциона по размещению ОВГЗ, в ходе которых привлек в госбюджет 2,246 млрд грн. В мае Минфин планирует провести еще один аукцион 27 мая.

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Справка УНИАН. По оперативным данным Госказначейства на 19 мая, с начала года в госбюджет поступило 56,637 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 22,307 млрд грн, на обслуживание госдолга — 13,404 млрд грн.

По состоянию на 19 мая объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 289,990 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 174,812 млрд грн, в собственности банков — 88,154 млрд грн, нерезидентов — 16,305 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.