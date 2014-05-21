С сегодняшнего дня можно купить «военные» облигации

Государственный “Ощадбанк” с 21 мая начал продажу казначейских обязательств “Военные”, средства от реализации которых будут направлены на поддержку украинской армии, сообщается на сайте банка.

«Военные» казначейские обязательства выпущены Министерством финансов Украины на предъявителя в документарной форме номинальной стоимостью 1000 гривень, с процентной ставкой 7% годовых и уплатой купонов каждые шесть месяцев. Размер дохода по каждому купону является фиксированным и составляет 35 гривень.

Общий объем выпуска этих ценных бумаг составляет 100 млн грн со сроком обращения 24 месяца.

«Преимуществами такого инструмента инвестирования средств, как казначейские обязательства Украины, является надежность, гарантированная государством, доступная номинальная стоимость, выпуск в документарной форме на предъявителя, что значительно упрощает процедуру покупки, обращения и погашения, отсутствие налогообложения доходов, полученных в результате купонных выплат и продажи казначейских обязательств», - отмечается в сообщении банка.

Как сообщал УНИАН, Минфин начнет размещение «военных» облигаций на 100 млн грн серии «В» сроком обращения 2 года с 21 мая. В день выпуска казначейские обязательства размещаются по номинальной стоимости. Для обеспечения одинакового уровня доходности для покупателей казначейских обязательств стоимость их продажи увеличивается в зависимости от даты продажи.

По информации Кабинета министров, правительство планирует выпустить «военные» облигации общим объемом до 7 млрд грни предлагать к размещению коммерческим банкам, юридическим и физическим лицам.

