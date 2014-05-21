Кабмин решил выпустить пятилетние НДС-облигации

15:58, 21 мая 2014
Фондовый рынок
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Ставка доходности будет на уровне учетной ставки НБУ.

Кабмин принял решение о выпуске пятилетних НДС-облигаций / regioninvest.by

Кабинет министров Украины на выездном заседании в Николаеве принял решение о выпуске пятилетних облигаций внутреннего государственного займа как инструмента погашения задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость субъектам предпринимательской деятельности. Как сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникацией с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, выпуск облигаций прописан в правительственном постановлении и предполагает, что номинальная стоимость облигации составит 1000 грн, а ставка доходности – на уровне учетной ставки Национального банка. 

При этом общий объем выпуска облигаций в сообщении департамента Секретариата КМУ не указывается, но ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что объем выпуска ОВГЗ составит порядка 16,4 млрд грн.

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