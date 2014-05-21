Украина выплатила $32,9 млн по евробондам 2006 года
Министерство финансов Украины провело очередную выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2006 года в размере 32,9 млн долл.
Об этом сообщается на сайте министерства.
Минфин напомнил, что в ноябре 2006 года Украина разместила облигации внешнего государственного займа на 1 млрд долл. США с погашением в 2016 году по ставке 6,58% годовых.
Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте).
Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.
По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.
Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.