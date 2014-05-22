Фонд госимущества 12 июня выставит на бирже акции «Сумыхимпрома»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 12 июня выставит на Восточно-европейской фондовой бирже два пакета акций компании «Сумыхимпром», составляющих в общей сложности 7,242% уставного фонда, сообщают «Ведомости приватизации» от 21 мая т.г.

Как говорится в объявлении ФГИУ, размер одного из пакетов акций составит 2,242%, его начальная цена – 9 млн 746 тыс. грн, размер второго пакета составит 5%, начальная цена – 21 млн 734 тыс. грн.

Также сообщается, что 11 июня Фонд госимущества выставит на бирже «Иннэкс» 6,873% акций Днепродзержинской теплоэлектроцентрали, начальная цена пакета составит 2 млн 699 тыс. грн.

12 июня ФГИУ выставит на Восточно-европейской фондовой бирже 99,989% акций завода "Прилив", начальная цена пакета составит 18 млн 705 тыс. грн.

17 июня на Украинской фондовой бирже будет выставлен 5-процентный пакет акций научно-производственного предприятия "Система", начальная цена которого составит 1 млн 527 тыс. грн.

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Справка УНИАН. ПАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в управлении государства.

В 2013 году Фонд госимущества так и не смог реализовать на бирже 5% акций «Сумыхимпрома» в связи с отсутствием покупателей.