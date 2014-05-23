S&P повысило рейтинг Испании, Fitch - рейтинг Греции

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг Греции с «B-» до «B», со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства, передает «Газета.Ru».

Решение о повышении рейтинга отражает усилия, предпринимаемые правительством Греции для устранения дефицита бюджета, и перспективы роста экономики, которые появились впервые с 2008 года.

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Кроме того, рейтинговое агентство Standard & Poor's также повысило долгосрочный рейтинг Испании до «BBB» с «BBB-» со «стабильным» прогнозом.

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