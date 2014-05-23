Мазепа переизбран главой биржевого совета Украинской биржи

Биржевой совет Украинской биржи на своем собрании 22 мая переизбрал Игоря Мазепу председателем биржевого совета, сообщили УНИАН на бирже.

Мазепа является генеральным директором инвестиционной компании Concorde Capital.

Секретарем биржевого совета избран представитель Московской биржи Сергей Данов.

Справка УНИАН. В мае 2008 года крупнейшие участники украинского рынка ценных бумаг подписали договор с фондовой биржей РТС о создании в Киеве новой биржи в форме открытого акционерного общества – ОАО «Украинская биржа». 26 марта 2009 года на Украинской бирже начались торги ценными бумагами.

В мае 2010 года был запущен срочный рынок – торговли фьючерсами, в 2011 году были запущены опционы.

На сегодняшний день созданная в ходе объединения ММВБ и РТС Московская биржа владеет 43% в Украинской бирже.