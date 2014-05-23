Украинцы за два первых дня продажи купили 635 «военных» облигаций

Украинцы приобрели через учреждения государственного «Ощадбанка» 635 казначейских обязательств «Военные» за два первых дня их продажи, 21 и 22 мая, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Как сообщается, в результате продажи банк получил 635 тыс. грн средств, которые в ближайшее время будут направлены на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Украины.

«Сотни неравнодушных граждан Украины посетили в течение двух последних дней учреждения «Ощадбанка» с особой миссией. Это украинцы разного возраста и профессии, но единые в своем патриотическом стремлении сохранить целостность и суверенитет страны, обеспечить ее мирное европейское будущее. Приобретая «Военные» сертификаты, они делают свой личный вклад в возрождение и укрепление украинской армии», - говорится в сообщении.

Банк напоминает, что к акции в поддержку украинской армии присоединились министр финансов Александр Шлапак и глава Национального банка Украины Степан Кубив, приобретя несколько десятков «военных» облигаций.

Читайте такжеВ Минфине подсчитали, что армии нужно 12 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн для физических лиц.

«Ощабанк» начал продажу обязательств населению с 21 мая. Средства от продажи этих бумаг в размере 100 млн грн будут направлены на покупку бронетранспортеров и бронежилетов.

Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.