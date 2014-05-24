Индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 1900 пунктов

Индекс S&P 500 (включает 500 самых крупных компаний американского рынка) по итогам торгов впервые в истории поднялся выше психологически важной отметки в 1900 пунктов. Он вырос на 8,04 пункта (0,4%) до 1900,53 пункта. Отметку в 1800 пунктов индекс преодолел 22 ноября прошлого года, пишет ИТАР-ТАСС.

Индекс Dow Jones - важнейший показатель деловой активности в США - поднялся в пятницу на 63,19 пункта (0,4%) до отметки 1606,27 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 31,47 пункта (0,8%) до отметки 4185,81 пункта.

Министерство торговли США сообщило в пятницу, что продажи новых домов в стране в апреле 2014 года выросли на 6,4% после падения, наблюдавшегося на протяжении двух предыдущих месяцев. По словам аналитиков, эта статистика свидетельствует о постепенном восстановлении американского рынка недвижимости. На этом фоне рост продемонстрировали акции домостроительных компаний.

"Фондовый рынок растет после выхода макроэкономической статистики, оказавшейся лучше ожиданий. В пятницу инвесторов порадовали данные по продажам новых домов, а днем ранее - по вторичному рынку жилья", - отметила аналитик инвестиционной компании Voya Investment Кэрин Кэвэно.

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