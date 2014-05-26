Парфененко стал первым замглавы Фонда госимущества

Кабинет министров Украины своими распоряжениями уволил Евгения Иванова с должности первого заместителя главы Фонда государственного имущества и назначил на эту должность Дмитрия Парфененко. Распоряжения размещены на правительственном портале.

«Уволить Иванова Евгения Ремовича с должность первого заместителя главы Фонда государственного имущества за нарушение присяги государственного служащего, - говорится в распоряжении №486.

«Назначить Перфененко Дмитрия Николаевича первым заместителем главы Фонда государственного имущества Украины», - говорится в распоряжении №492.

До назначения Парфененко занимал посты директора департамента, помощника председателя, помощника заместителя председателя Фонда госимущества и заместителя председателя ФГИУ.

В 2008 году занимал пост исполняющего обязанности главы Фонда госимущества в правительстве Юлии Тимошенко. Затем с приходом во ФГИУ Андрея Портнова, также в 2008 году, Парфененко был уволен с должности.