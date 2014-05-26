Украинский рынок акций позитивно отреагировал на выборы президента

Украинский фондовый рынок начал новую неделю с рывка вверх – индекс украинских акций UX по состоянию на 10:50 повысился на 4,93% - до 1234,22 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 9,6 млн грн, из них на фондовый рынок пришлось 4,4 млн грн, на срочный рынок – 5,1 млн грн. Среди лидеров повышения – акции «Донбассэнерго», «Центрэнерго», «Азовстали», и «Укрсоцбанка».

Индекс ПФТС повысился на 1,46% - до 422,30 пункта, общий объем торгов составил 144 тыс. грн.

Читайте такжеЦИК обработала 40% избирательных протоколов: у Порошенко - 54,09%, у Тимошенко - 13,13% На российском фондовом рынке также наблюдается повышение – индекс ММВБ вырос на 0,87% - до 1 451,45 пункта, индекс РТС – на 1,17%, до 1 342,14 пункта.

На европейских фондовых рынках наблюдается разноплановое движение – индекс FTSE 100 снизился на 0,07%, индекс Dax повысился на 0,99%.