Президентские выборы вызвали взлет украинских акций на Варшавской бирже

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже стремительно дорожают в начале торгов понедельника на фоне результатов президентских выборов, в которых уже в первом туре, по предварительным данным, побеждает проевропейский политик и бизнесмен Петр Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, к завершению первого часа торгов на польской площадке больше всего подорожали спекулятивные бумаги сельскохозяйственной Agroton, прибавившие около 14,5%.

Среди лидеров роста оказались производитель молочной продукции Milkiland (+12,4%), Astarta (+8,9%), а также входящий в "голубые фишки" Kernel и Ovostar Union, подорожавшие на около 6,7%.

Акции Kernel оказались в тройке самых ликвидных бумаг на Варшавской бирже с объемом торгов в около 1,7 млн долл. (1 доллар = 3 злотых).

Читайте такжеУкраинский рынок акций позитивно отреагировал на выборы президентаВ начале сегодняшних торгов подорожали акции семи украинских компаний из восьми ныне котирующихся на главной площадке. Исключением стали традиционно малоликвидные бумаги судоходной компании KDM Shipping, которые сохранили свою капитализацию на уровне прошлой недели.

Польские "голубые фишки" в начале сегодняшних торгов прибавили около 0,5-0,6%.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе индекс украинских компаний на Варшавской бирже WIG Ukraine завершил торги ростом впервые с начала апреля.