Украинская биржа приостановила торги акциями «Богдан Моторс» из-за их значительного роста

Украинская биржа приостановила до конца торговой сессии торги акциями компании «Богдан Моторс», которую связывают с победителем президентских выборов Петром Порошенко, в связи с возникновением ситуации ценовой нестабильности – значительным ценовым ростом данных бумаг, говорится в сообщении, размещенном на сайте Украинской биржи.

Как отмечается в сообщении, акции «Богдан Мотор» выросли с начала торговой сессии на 48,5%, цена последней сделки составила 0,0594 грн за акцию.

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Справка УНИАН. "Богдан Моторс" входит в созданную в 2005 году корпорацию "Богдан", которая является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в его состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов.

Корпорация «Богдан» создана с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент «Богдана» и группа украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и по выпуску автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.