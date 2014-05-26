У Яценюка рассказали об условиях выпуска НДС-облигаций

Кабинет министров Украины обнародовал окончательно утвержденные условия выпуска облигаций внутреннего государственного займа для погашения задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость субъектам хозяйствования. Согласно постановлению правительства, опубликованному на веб-портале Кабмина, речь идет о выпуске пятилетних облигаций со ставкой купона на уровне учетной ставке Национального банка и номинальной стоимостью 1000 грн за одну облигацию.

«Минфин определяет объем выпуска облигаций, исходя из утвержденных реестров инвентаризации сумм налога на добавленную стоимость, задекларированных на 1 января 2014 года», - говорится в постановлении правительства.

Согласно документу, постепенное погашение основной суммы долга осуществляется посредством проведения каждые шесть месяцев в течение сего срока обращения выплат в размере 10% номинальной стоимости облигации. «Разница между номинальной стоимостью облигаций и общей суммой выплат с постепенным погашением основной суммы долга составляет амортизационную стоимость облигации», - говорится в документе.

Процентные платежи также насчитываются каждые шесть месяцев в течение срока обращения бумаг с учетом амортизационной стоимости бумаг.

«Постепенное погашение основной суммы долга и выплаты процентного дохода по облигациям осуществляются одновременно в безналичной форме на дату, определенную в глобальном сертификате в соответствие с условиями размещения. Если такая дата попадает на выходной день, выплата осуществляется в следующий рабочий день», - отмечается в постановлении правительства.

Как отмечается, возмещение сумм НДС осуществляется на основе поданного плательщиком налога заявления, данных налоговой отчетности и реестров инвентаризации сумм налога, задекларированных к возмещению 1 января 2014 года и не возмещенных на дату вступления в силу закона о госбюджете.

Как сообщал УНИАН, решение о выпуске НДС-облигаций Кабинет министров Украины принял на выездном заседании в Николаеве, 21 мая. Министерству доходов и сборов Украины уже поручено в двухнедельный срок предоставить все необходимые материалы инвентаризации плательщиков НДС, имеющих задолженность, для определения предельного объема выпуска бумаг. А в течение двух месяцев необходимо подготовить и утвердить реестры инвентаризации, составленные на основе заявлений плательщиков налога, желающих оформить возмещение ценными бумагами.

Комментируя принятое решение, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что в предыдущие годы власти фактически забрали у бизнеса 17 млрд грн средств, не отдав налог на добавленную стоимость. Сейчас, по словам Яценюка, правительство отдает бизнесу «инвестиционные бумаги». Под эти государственные инвестиционные бумаги каждый субъект предпринимательства прозрачно сможет получить средства в банковской системе Украины, отмечал Яценюк.

По оценкам Международного валютного фонда, предельный объем выпуска НДС-облигаций может составить 16,7 млрд грн. Министр финансов Украины Александр Шлапак говорил, что объем НДС-облигаций составит 16,4 млрд грн. В свою очередь, первый заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус отмечал, что выпуск бумаг, вероятнее всего, будет осуществлен несколькими траншами, первый из которых составит 5-7 млрд грн.

