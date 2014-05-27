Украинские акции на Варшавской бирже в первый день после выборов выросли почти на 10%

Индикатор стоимости украинских акций на Варшавской фондовой бирже - WIG Ukraine завершил торги понедельника, 26 мая, на максимальных значениях сессии на уровне 345,4 пункта - максимум с 14 апреля и на 9,5% выше закрытия в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, бумаги украинских эмитентов дорожали на фоне позитивной динамики польского фондового рынка, главные индикаторы которого, однако, продемонстрировали более скромный рост.

"Голубые фишки" прибавили всего около 0,3% на фоне 0,2% плюса индекса широкого рынка WIG.

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Среди украинских компаний вчера больше всего подорожали бумаги компании Milkiland, продающей львиную долю своей продукции в Россию, - на 23,8%, а также сельскохозяйственных Agroton и IMC - на 16,6% и 14,7% соответственно.

Компании вошли в пятерку больше всего подорожавших компаний на Варшавской бирже, а акции IMC впервые с конца января текущего года стоили дороже 10 злотых (1 доллар = 3 злотых).

Крупнейшая украинская компания на ВФБ - Kernel увеличила свою капитализацию на 12,4% на фоне 7,7% плюса вице-лидера Astarta.

Угледобытчик Coal Energy прибавил 8,6%.

Ovostar Union завершил торги на уровне пятницы, а единственной подешевевшей компанией стала судоходная KDM Shipping, потерявшая 0,36% своей капитализации.

Как сообщал УНИАН, в начале вчерашних торгов акции украинских компаний на Варшавской бирже начали дорожать на фоне результатов внеочередных выборов президента, в которых, согласно предварительным данным, уже в первом туре побеждает проевропейский политик и миллиардер Петро Порошенко.

На прошлой неделе WIG Ukraine также впервые за полтора месяца продемонстрировал недельный рост после постоянного снижения, которое к середине мая с начала апреля составило 16,5%.