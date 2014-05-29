Украина выплатила $87,75 млн купонного дохода по еврооблигациям

Министерство финансов Украины осуществило очередную выплату купонного дохода в размере 87,750 млн долл. США по облигациям внешнего государственного займа 2012 года, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, купонный доход выплачен по 10-летним облигациям внешнего госзайма Украины, выпущенным в ноябре 2012 года на сумму 1,25 млрд долл. и доразмещенным в феврале 2013 года на сумму 1 млрд долл. Заимствования осуществлялись по ставке 7,8% годовых.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 1 апреля составила 65,894 млрд долл. (721,837 млрд в гривневом эквиваленте), что на 7,216 млрд долл., или на 9,87%, меньше показателя на начало текущего года в 73,110 млрд долл.

Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн.

По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 годы.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

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