Минфин решил привлечь валюту на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины объявило внеплановый аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в четверг, 29 мая, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, в ходе аукциона планируется размещение 5-летних облигаций в национальной валюте и 13-дневных облигаций в долларах США.

Напомним, что ранее Минфин не планировал размещение валютных облигаций в мае текущего года, а в ходе последнего аукциона 27 мая внепланово привлек в госбюджет 214,770 млн долл. на 14 дней под 3% годовых, удовлетворив все 8 поданных заявок.

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Как сообщал УНИАН, Минфин в мае провел три аукциона по размещению ОВГЗ, в ходе которых привлек в госбюджет 2,266 млрд грн и 214,770 млн долл.

По оперативным данным Госказначейства на 26 мая, с начала года в госбюджет поступило 68,393 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 27,174 млрд грн, на обслуживание госдолга — 14,722 млрд грн.

По состоянию на 28 мая объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 287,366 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 177,264 млрд грн, в собственности банков - 83,893 млрд грн, нерезидентов - 16,111 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.