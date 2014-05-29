"Медведи" на рынке акций активизировались, но без "лишнего фанатизма" - Украинская биржа

На украинском фондовом рынке инвесторы вчера, 28 мая, приступили к продажам в рамках фиксации прибыли после состоявшихся президентских выборов, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи.

Как отмечается в отчете, в течение вчерашнего дня "также наблюдались незначительные покупки, но после полудня «медведи» стали проявлять больше энтузиазма, хотя и без лишнего фанатизма".

На европейских площадках торги вчера завершились с небольшим изменением. Из важной статистики можно отметить публикацию данных по безработице, которые в мае не изменились и сохранились на ожидаемом уровне в 6,7%. Деловой климат еврозоны вырос совсем немного и составил 0,37 пункта. Торговая сессия в США завершилась умеренным снижением основных индексов на фоне ожидаемой статистики по ВВП за первый квартал.

Читайте такжеУкраинские акции на Варшавской бирже в первый день после выборов выросли почти на 10%

Как говорится в отчете, на открытии торговой сессии 29 мая для локального рынка складывается нейтральный фон. Американские фьючерсы на основные индексы торгуются чуть выше нулевых отметок. Из важной статистики сегодня внимание инвесторов будет обращено на заявки по безработице в США.

Индекс UX в среду, 28 мая, завершил торги снижением на 0,35%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 33,7 млн грн, из них на рынке заявок — 8,5 млн грн, на рынке РЕПО — 24,4 млн грн.