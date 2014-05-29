«Ощадбанк» за неделю продал «военных» облигаций на более 3 млн гривень
Учреждения государственного «Ощадбанка» за шесть рабочих дней продали 3108 «военных» казначейских обязательств.
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба банка.
По информации банка, в результате продажи получено 3,108 млн грн средств, которые будут направлены на удовлетворение потребностей Вооруженных Сил Украины.
Банк отмечает, что особенно активны в этом направлении жители Киева и области, Николаевщины, Полтавщины и Ивано-Франковщины.
Также украинцы активно поддерживают инициативу главы правления банка Андрея Пышного принять участие в акции «Просто сделай это», главная идея которой – привлечь друзей и знакомых к поддержке украинской армии, для чего нужно приобрести облигации, сфотографироваться и разместить это фото в соцсети Facebook.
Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн для физических лиц.
«Ощабанк» начал продажу обязательств населению 21 мая. Средства от продажи этих бумаг в размере 100 млн грн будут направлены на покупку бронетранспортеров и бронежилетов.
Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.
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