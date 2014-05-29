«Ощадбанк» за неделю продал «военных» облигаций на более 3 млн гривень

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба банка.

По информации банка, в результате продажи получено 3,108 млн грн средств, которые будут направлены на удовлетворение потребностей Вооруженных Сил Украины.

Банк отмечает, что особенно активны в этом направлении жители Киева и области, Николаевщины, Полтавщины и Ивано-Франковщины.

Также украинцы активно поддерживают инициативу главы правления банка Андрея Пышного принять участие в акции «Просто сделай это», главная идея которой – привлечь друзей и знакомых к поддержке украинской армии, для чего нужно приобрести облигации, сфотографироваться и разместить это фото в соцсети Facebook.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило казначейские обязательства «Военные» на 1,1 млрд грн, в том числе на 100 млн грн для физических лиц.

«Ощабанк» начал продажу обязательств населению 21 мая. Средства от продажи этих бумаг в размере 100 млн грн будут направлены на покупку бронетранспортеров и бронежилетов.

Потребности украинской армии в финансировании, согласно оценкам Минфина на основании полученных запросов, составляют 12 млрд грн.

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