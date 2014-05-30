Фонды Morgan Stanley сократили инвестиции в Россию на 30%

Фонды группы Morgan Stanley в 1-м квартале 2014 года сократили инвестиции в российские акции и облигации почти на 30%, следует из материалов фондов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржа США, сообщает Прайм.

Morgan Stanley Eastern Europe Fund сократил российский портфель с 35,8 млн долларов до 27,13 млн долларов, снижение долей затронуло почти все бумаги, кроме АФК "Система".

Фонд полностью вышел из капитала розничной группы X5, и купил пакет акций "Фосагро". Кроме него сейчас в портфеле MS Eastern Europe Fund лежат бумаги Сбербанка, Eurasia Drilling, Mail.Ru, Yandex, "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "НОВАТЭКа", "Роснефти", "Мегафона", МТС и "Системы".

Читайте такжеОтток капитала из России из-за санкций может составить $200 миллиардов - эксперт

MS Emerging Markets Fund сократил инвестиции в российские бумаги с 10,3 млн долларов до 6 млн долларов. Фонд вышел из капитала "Мегафона" и Eurasia Drilling, а также существенно сократил доли в "НОВАТЭКе", "ЛУКОЙЛе" и Mail.Ru. Доля в "Яндексе" почти не изменилась (1,2 млн долларов), а в АФК "Система" выросла с 300 тыс. долларов до 900 тыс. долларов.

Инвестиции Morgan Stanley в российские суверенные и корпоративные облигации сократились за квартал с 32,9 млн долларов до 22,9 млн долларов. Фонд MS Emerging Markets Debt Fund продал бонды "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и сократил пакет суверенных еврооблигаций России со сроком погашения в 2030 году с 14,6 млн долларов до 8,1 млн долларов.

Сократились принадлежащие фонду пакеты бондов ВЭБа и РЖД, но выросли пакеты облигаций Россельхозбанка.

Кроме того, MS купил бонды Сбербанка на 2,75 млн долларов. Ранее бумаг Сбербанка в портфеле фонда не было.