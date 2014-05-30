Фондовый рынок ждет решения по газовому вопросу - эксперт

Инвесторы на украинском фондовом рынке ждут решения по газовому вопросу при участии ЕС, Украины и России, говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвесткомпании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко.

"Сегодня должен состояться еще один этап переговоров относительно газового вопроса между ЕС, Украиной и Россией. Реакция рынка может быть как положительная, так и негативная, поэтому что-то прогнозировать в такой ситуации пока не имеет смысла", - отмечается в отчете. По мнению эксперта, ряд местных инвесторов, скорее всего, могут прибегнуть к частичному сокращению своих портфелей.

Как отмечается в отчете, вчера, 29 мая, на украинском фондовом рынке, после двухдневной консолидации, вновь наметился восходящий тренд. "Активность участников была на уровне выше среднего, а по некоторым ценным бумагам объёмы были неожиданно высоки, учитывая историю торгов за последние полгода", - говорится в отчете.

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Как отмечает эксперт, на открытии торги проходили под контролем покупателей, ближе к полудню прошла серия фиксаций среди тех участников, которые ещё с понедельника ждали удобного момента для закрытия позиций. "Дождавшись, пока индекс вернётся к отметкам предыдущего дня, покупатели, ожидавшие подобной динамики, вновь взяли шефство над рынком, сохраняя своё присутствие до закрытия сессии", - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, индекс UX в четверг, 29 мая, завершил торги значительным ростом - на 1,88%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 68 млн грн, из них на рынке заявок — 11,2 млн грн, на рынке РЕПО — 56,7 млн грн.