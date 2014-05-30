Украинский фондовый стал одним из лучших по росту среди развивающихся рынков

Украинский фондовый рынок в мае показал одну из наиболее лучших динамик роста среди развивающихся рынков.

Как сообщает агентство Bloomberg, индекс украинских акций UX в мае (без одного дня) вырос на 12% на фоне победы в президентских выборах Петра Порошенко, который пообещал восстановить порядок в стране.

В целом, как отмечает агентство, акции развивающихся стран продемонстрировали наиболее длительный рост с 2009 года. Среди причин подобного роста зарубежные аналитики указывают три: стимулирование экономики Китая, новое правительство в Индии и уменьшение политической напряженности в Украине.

Как сообщили УНИАН в компании по управлению активами «Кинто», на рост рынков развивающихся стран также позитивно повлияло, с одной стороны, падение стоимости акций на этих рынках, с другой – рост фондовых рынков в развитых странах на фоне низких процентных ставок.

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