"Нафтогаз" разместил свои облигации на 20 млрд гривень

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" разместила на фондовой бирже "Перспектива" свои облигации на общую сумму около 20 млрд грн, сообщил УНИАН источник, близкий к данному размещению.

По информации источника, средства, полученные от размещения данных облигаций, планируется направить на увеличение уставного капитала компании.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 29 мая принял решение увеличить уставный капитал «Нафтогаза» на 22,27 млрд грн путем дополнительной эмиссии акций компании при сохранении 100% бумаг в собственности государства.

«Увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 22,270 млрд грн посредством выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства. – говорится в соответствующем постановлении. – Министерству энергетики – принять решение о размещении акций и обратить внимание, что покупка акций осуществляется путем их обмена на облигации внутреннего государственного займа».

Выпущенные акции будут затем обменены на облигации внутреннего государственного займа, которые выпустит Министерство финансов Украины на ту же сумму. Предполагалось, что Минфин выпустит семилетние ОВГЗ со ставкой дохода не выше 14,3%.

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