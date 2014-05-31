Рынки развивающихся стран растут четвертый месяц подряд

Рынки акций развивающихся стран снизились в пятницу, но завершили ростом четвертый месяц подряд, что является самым продолжительным по времени повышением с 2009 года.

Рынки растут благодаря увеличению объемов экономического стимулирования в Китае, смене правительства в Индии и ослаблению напряженности вокруг Украины, сообщают Вести.Экономика со ссылкой на Bloomberg.

Сводный фондовый индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets снизился в пятницу на 0,4% до отметки 1034,81. С начала месяца показатель вырос на 4%, что стало максимальным ростом с октября 2013 года.

Российский индекс ММВБ и украинский фондовый индекс UX прибавили в мае более 10%. Индийский S&P BSE Sensex подрос, в связи с тем, что глава Индийской народной партии Нарендра Моди стал новым премьер-министром страны.

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В целом индекс MSCI Emerging Markets вырос с начала года на 3,2%, а соотношение стоимости акций к прогнозируемой прибыли на акцию компаний из этого индекса достигло 10,8. Индекс MSCI World с начала года поднялся на 3,1%, а соотношение - 15.

