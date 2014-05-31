Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили максимумы

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, поднялся на 3,54 пункта (0,18%) и составил 1923,57 пункта. Он также обновил максимум. Индекс электронной биржи NASDAQ потерял 5,33 пункта (0,13%), снизившись до 4242,62 пункта, сообщает ИТАР-ТАСС.

В начале сессии некоторую обеспокоенность инвесторов, как указывают наблюдатели, вызвала публикация министерством торговли США статистики, в соответствии с которой потребительские расходы в стране снизились в апреле на 0,1% по сравнению с мартом. Это стало первым сокращением данного показателя за 12 месяцев. Новость, однако, не поколебала уверенность игроков на рынке в том, что экономическая ситуация в стране улучшается. Они, в частности, приняли в расчет то, что в марте потребительские расходы в США повысились на 1%, что стало крупнейшим ростом за 4 года.

По итогам сессии акции канадско-американской медиакомпании Lions Gate Entertainment, отчитавшейся о снижении доходов в первом квартале до $721,9 млн, что оказалось хуже прогнозов, снизились в цене на $3,40 доллара (11,51%) до $26,13. Ценные бумаги торговой сети Express подешевели на $1,02 доллара (7,48%) до $12,61 после того, как она сообщила о финансовых результатах, которые не оправдали ожидания аналитиков. Курс акций технологической компании Infoblox, глава которой Роберт Томас заявил о намерении уйти в отставку, снизился сразу на $7,56 доллара (36,84%) до $12,96.

Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на $0,87 доллара (0,84%). Фьючерсные контракты на ее поставки в июле заключались по цене $102,71 за баррель. Цена тройской унции золота установилась на отметке $1245,60, снизившись на $10,70 (0,85%).