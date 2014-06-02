Украинские акции на Варшавской бирже за неделю подорожали более чем на 7%

Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка WIG Ukraine завершил последнюю неделю мая 7,2% ростом, благодаря которому ему впервые в этому году удалось продемонстрировать месячный плюс, составивший почти 3%.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, украинский индикатор, который на прошлой неделе впервые с 11 апреля побывал на отметке выше 350 пунктов, завершил торги на уровне 338,05 пункта.

Индекс "выстрелил" после избрания уже в первом туре новым президентом Украины Петра Порошенко на внеочередных выборах 25 мая.

Польские "голубые фишки" потеряли за последние пять сессий 1,3% на фоне 0,7% снижения индикатора всего рынка WIG, а за весь май они прибавили около 0,3%.

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Больше всего на прошлой неделе подорожали бумаги производителя молочной продукции, Milkiland, прибавившие более 20%, но на конец мая они все еще стоили на 8% дешевле, чем в конце апреля.

В число лидеров также вошли крупнейший в Украине производитель сахара, агрохолдинг Astarta (+15%), сельскохозяйственные IMC (+11%) и Agroton (+9,5%).

Входящий в "голубые фишки" украинский Kernel на прошлой неделе увеличил капитализацию на более чем 4%, но по итогам мая его бумаги стоили все еще на 0,1% дешевле.

В прошлом месяце больше всего подорожали акции Astarta - на 13,4%.

Худшую динамику из восьми украинских компаний на Варшавской бирже продемонстрировали бумаги судоходной KDM Shipping, которые на прошлой неделе рухнули на более чем 20% к новому историческому минимуму своей цены на уровне около 8,5 злотых за акцию (1 доллар = 3 злотых).

Как сообщал УНИАН, WIG Ukrainе, который начинал 2014 год на уровне выше 500 пунктов, в середине марта - на фоне захвата Россией украинского полуострова Крым - достиг нового исторического минимума в около 295 пунктов.