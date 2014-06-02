Ахметов купил донецкую компанию «Шахтспецстрой»

Компания Corum Group, которая специализируется на производстве, комплексных поставках и сервисном обслуживании оборудования для горнодобывающей отрасли, закрыла сделку по покупке предприятия «Шахтспецстрой», говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, «Шахтспецстрой» теперь является частью дивизиона инфраструктурных проектов Corum Group под названием «Корум Шахтспецстрой».

Приобретение состоялось в рамках реализации долгосрочной стратегии компании по предоставлению клиентам комплексных решений в области добычи полезных ископаемых, а также строительству шахт.

При этом в сообщении не указываются детали сделки купли-продажи.

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Справка УНИАН. «Шахтспецстрой» (Донецк) – многопрофильное горностроительное предприятие, которое выполняет подземное строительство горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок шахт, тоннелей для промышленной и городской инфраструктуры.

Компания Corum (Донецк) специализируется на предоставлении комплексных решений, производстве и сервисе оборудования в области добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых, а также строительстве шахт.

В Corum входят семь заводов и ремонтные площадки в Украине и России, торговые компании в Украине, России, Казахстане, Вьетнаме и Польше.

Corum Group входит в одну из крупнейших финансово-промышленных групп Украины «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.