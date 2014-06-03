Индексы Dow Jones и S&P обновили рекорд

Высокотехнологичный NASDAQ снижается.

Американские фондовые индексы закрыли торги понедельника ростом. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,16%, до 16 743,63 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ понизился на 0,13, достигнув отметки в 4237,20 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,07%, до рекордно высокого уровня в 1924,97 пункта, передает «Газета.Ru».

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