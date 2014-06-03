Акции "Яндекса" могут пустить на Московскую биржу - СМИ

Сейчас акции Yandex N.V. торгуются на американской бирже NASDAQ. Торги бумагами "Яндекса" на Московской бирже начнутся уже на этой неделе, сообщили ИТАР-ТАСС два источника, знакомых с ходом подготовки "Яндекса" к получению листинга в России.

"На этой неделе акции "Яндекса" станут доступны для покупки и продажи на Московской бирже, соответствующее сообщение будет сегодня опубликовано на сайте Московской биржи", - рассказал один из источников. Второй источник подтвердил эту информацию, добавив, что допуск к торгам компания может получить через несколько дней.

Источник объяснил, что допуск "Яндекса" на Московскую биржу будет оформлен как "российский листинг акций" иностранной компании. "Это будет не SPO - весь объем акций, которые сейчас обращаются на американской бирже NASDAQ, теоретически будет доступен и на Московской бирже, бумаги будут торговаться в рублях. Объем торгуемых на Московской бирже акций будет варьироваться в зависимости от спроса инвесторов", - сказал источник.

В пресс-службе "Яндекса" отказались комментировать информацию о планах начала торгов на Московской бирже, напомнив, что на 3 июня запланировано мероприятие, в котором примут участие гендиректор интернет-компании Аркадий Волож и председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев. Московская биржаMOEX -0,46% также воздержалась от комментариев.

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