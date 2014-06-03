Минфин продал облигации внутреннего займа на 2 млрд гривень

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 3 июня, привлекло в госбюджет 2 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек средства в результате размещения 2-летних облигаций в национальной валюте под 16,98% годовых, удовлетворив четыре из шести поданных заявок инвесторов.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины планирует провести четыре аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в июне текущего года, на которых не планирует размещать валютные ОВГЗ.

По оперативным данным Госказначейства на 2 июня, с начала года в госбюджет поступило 80,239 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 27,174 млрд грн, на обслуживание госдолга - 16,664 млрд грн.

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По состоянию на 3 июня объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 301,168 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 187,264 млрд грн, в собственности банков - 86,495 млрд грн, нерезидентов - 16,258 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.