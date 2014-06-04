Украина погасила еврооблигации на $1 млрд

Министерство финансов Украины осуществило погашение основной суммы и выплату купонного дохода в размере 1,040 млрд долл. по облигациям внешнего государственного займа Украины (ОВГЗ) 2012 года, сообщается на сайте министерства.

«3 июня 2014 Министерство финансов Украины вовремя и в полном объеме осуществило выплату по погашению и обслуживанию облигаций внешнего государственного займа Украины 2012 года. Общая сумма платежа составила 1 039,75 млн долл. США», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, указанные расходы по погашению и обслуживанию государственного долга предусмотрены законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год».

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 1 млрд долл. с погашением в 2014 году. Заимствования осуществлялись по ставке 7,95% годовых.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2014 года снизилась на 676 млн долл., или на 1,03% - до 65,217 млрд долл.

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Госбюджет Украины на 2014 год устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн, или 43,6% ВВП.

