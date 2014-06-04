Крупнейший мировой инвестор распродал 70% своего портфеля российских бондов

Фонды группы Oppenheimer — одного из крупнейших мировых инвесторов в российские ценные бумаги — в I квартале 2014 г. распродали почти 70% своего портфеля российских бондов, пишут "Ведомости" со ссылкой на материалы американских фондов Oppenheimer International Bond Fund (OIBF) и Oppenheimer Global Strategic Income Fund (OGSIF).

Инвестиции первого фонда в суверенные облигации России и бонды российских компаний сократились с $703,5 млн до $226 млн. Второй фонд группы Oppenheimer урезал портфель российских бондов с $340,6 млн до $114 млн. Совокупные инвестиции фондов в российские облигации сократились более чем на $700 млн.

Читайте такжеThe Wall Street Journal: Обама призвал европейских союзников сохранять жесткую позицию в отношении РФ«Мы замечаем рост геополитической напряженности в связи с ситуацией между Россией и Украиной, а также политические волнения в Таиланде, Турции и Венесуэле. Фонд сократил портфель российских долговых бумаг на фоне ухудшения долгосрочных фундаментальных факторов, влияющих на динамику суверенных и корпоративных облигаций», — объяснили в Oppenheimer.

Читайте такжеBloomberg: Путин делает паузу, так как из-за нестабильности России инвесторы опасаются вкладывать в нее деньгиВ начале мая стало известно, что американская инвестгруппа Franklin Templeton, известная агрессивной игрой на развивающихся рынках, в I квартале продала российские облигации и нарастила вложения в украинские бонды почти до $8 млрд. А инвестиционный фонд Templeton Institutional Funds в I квартале 2014 г. вышел из капитала Сбербанка. Еще осенью 2013 г. Сбербанк входил в топ-10 инвестиций фонда наряду с «Газпромом» и Globaltrans.