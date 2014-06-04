Кабмин продаст по 25% акций нескольких энергокомпаний

Министерство энергетики и угольной промышленности одобрило приватизацию блокирующих пакетов ряда энергопоставляющих и генерирующих компаний, сообщил УНИАН представитель министерства.

По его словам, речь идет, в частности, о находящихся в госсобственности 25-процентных пакетах акций "Днепро-", "Винница-", "Донецк-", "Закарпатье-", "Черновцыоблэнерго", "Крымэнерго", а также "Донбассэнерго" и "Киевэнерго".

Представитель министерства напомнил, что в настоящее время в управление Фонда госимущества переданы контрольные и крупные пакеты акций "Харьков-", "Запорожье-", "Хмельницк-", "Николаев-", "Черкассы-", "Тернопольоблэнерго", которые также планируется выставить на приватизацию.

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины уже объявил о том, что в июне выставит на биржах 25% акций компании «Сумыоблэнерго» и по 5% акций «Харьков-», «Хмельницк-» и «Николаевоблэнерго».