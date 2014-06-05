Объем торгов украинскими акциями в Варшаве вырос до $105 млн

Объем торгов акциями украинских эмитентов на главной площадке Варшавской фондовой биржи в мае составил 105 млн долл., что на 13% больше, чем в мае прошлого года, и на 46% больше, чем в апреле текущего года.

Об этом свидетельствуют данные биржи, которыми располагает УНИАН.

В прошлом месяце больше всего увеличились объемы торгов одного из крупнейших в Украине производителей яиц компании Ovostar Union – почти в 9 раз, а также угледобывающей Сoal Energy и сельскохозяйственной IMC – почти в 3 раза и в 2,5 раза соответственно.

Объем торгов акциями всех этих компаний в целом составил всего 3 млн долл.

Чаще всего в мае инвесторы покупали акции входящего в индекс "голубых фишек" Kernel, крупнейшего производителя сахара в Украине Astarta, а также сельскохозяйственного Agroton: на 95 млн долл. (+21% к маю прошлого года), около 3,5 млн долл. (-41%) и 2,5 млн долл. (-52%).

Объемы торгов акциями исключенных из оборота в начале мая KSG Agro, Westa Sadovaya Group снизились в годовом выражении на 99%.

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Как сообщал УНИАН, на фоне уверенной победы на внеочередных президентских выборах бизнесмена и проевропейского политика Петра Порошенко индекс украинских компаний WIG-Ukraine подскочил в последнюю неделю мая более чем на 7%. Этот скачок позволил украинскому индикатору впервые в этом году завершить месяц на плюсе, который составил почти 3%.

В апреле также впервые в этом году прекратилась массовая распродажа украинских акций на Варшавской бирже, продолжающаяся с начала года на фоне акций протеста, приведших к смене власти, захвата Россией Крыма и дестабилизации ситуации на востоке страны.

В апреле объем торгов входящих в WIG-Ukraine акций составил около 70 млн долл. после 125 млн долл. в марте, 90 млн долл. в феврале и 50 млн долл. в январе текущего года. По итогам первого квартала объем торгов в годовом выражении вырос почти на треть.